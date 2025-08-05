5.000 Euro für den Beckenrand: Volksbank unterstützt Naturfreibad Zitzenbach

(wS/vo) Kreuztal 28.08.2025 | Beliebt wie eh und je: Das Naturfreibad Zitzenbach freute sich in dieser Saison nicht nur über viele Besucher, sondern auch über die Sanierung des Beckenrands. Ein Projekt, das mithilfe von 5.000 Euro des Volksbank-Regionalbeirats Siegerland umgesetzt wurde.

Von Anfang Juli bis Ende August freuten sich zahlreiche Kreuztaler Badegäste über das kühle Nass in der Zitzenbach. Das kostenlose Naturfreibad ist so beliebt wie eh und je. Vor 98 Jahren von Freiwilligen erbaut, verdankt es sein Bestehen auch heute noch dem ehrenamtlichen Engagement seines Fördervereins, der den städtischen Bauhof unterstützt.

2025 investierte der Verein insgesamt rund 25.000 Euro in die teilweise Sanierung der Anlage. Das Geld floss in die Erneuerung des Beckenrandes. Bei der Finanzierung der Kosten half eine Spende über 5.000 Euro durch den Regionalbeirat der Volksbank in Südwestfalen. Zum Dank luden Vorsitzender Achim Stenger und Vorstandsmitglied Claudia Weickenmeier gestern zum Treffen in die Zitzenbach.

„Vielen Dank, dass Sie uns mit einer Spende bedacht haben. Sie trägt zum Erhalt des Naturfreibads bei und hilft uns, eine Tradition aufrechtzuerhalten. Das Naturfreibad Zitzenbach ist aus Ferndorf einfach nicht mehr wegzudenken. Schon drei Generationen konnten hier im Sommer schwimmen lernen, sich abkühlen und treffen. Der Förderverein setzt sich dafür ein, dass es auch für zukünftige Generationen so bleibt.“

Gemeinsam mit Regionalbeiratsvorsitzendem Wolfgang Narjes, Volksbank-Teilmarktleiterin Katrin Hüsch sowie Sonja Böcking von der Volksbank überreichte Regionalbeirätin Sarah De Angelis den Spendenscheck: „Ihr Engagement und die Beliebtheit des Freibads unter den Kreuztalern haben uns überzeugt. Hier kommen Generationen, Familien und Freunde zusammen, hier bildet sich eine Gemeinschaft. Das möchten wir als Regionalbeirat unterstützen und fördern und hier gelingt das auf nachhaltige Weise.“

v.l.n.r. Regionalbeiräte Sarah De Angelis und Wolfgang Narjes, Volksbank-Teilmarktleiterin Katrin Hüsch, vom Förderverein Vorstandsmitglied Claudia Weickenmeier und erster Vorsitzender Achim Stenger, Sonja Böcking von der Volksbank.

