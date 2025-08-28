Neues Gruppenangebot für Kinder lebensbedrohlich erkrankter Eltern

(wS/ca) Siegen 28.08.2025 | Ein neues Gruppenangebot des Beratungszentrums „Hörst du mich?“ des

Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V., richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren, deren Eltern

lebensbedrohlich erkrankt sind. Das Gruppenangebot bietet Raum für Austausch, kreative Aktivitäten und

altersgerechte Information in geschütztem Rahmen. Parallel dazu wird an drei Terminen ein Elterncafé

angeboten, das Raum für Vernetzung, Austausch und Entlastung der Eltern schafft.

Ziele des Gruppenangebots ist die Stabilisierung der emotionalen Situation der Kinder durch einen

geschützten Raum, in dem Gedanken, Ängste und Hoffnungen geäußert werden können.

Zudem werden Bewältigungsstrategien entwickelt und gefördert, sowie soziale Unterstützung unter

Gleichbetroffenen ermöglicht. Inhalte der Gruppe sind u.a., Erfahrungen austauschen, kreative und

spielerische Aktivitäten, informationelle Einheiten zu Themen wie Erkrankung, Gefühle, Umgang mit der

familiären Situation und Stärkequellen.

Die Mitarbeiterinnen des Beratungszentrums vermitteln altersgerechte Ressourcen, die den Kindern helfen,

den Krankheitsverlauf der Eltern besser zu verstehen und somit einen guten Umgang damit finden zu

können.

Parallel findet an drei Terminen ein Elterncafé statt, dieses soll Eltern die Gelegenheit zum Austausch

untereinander, mit Fachleuten und zur Vernetzung mit weiteren Unterstützungsangeboten, ermöglichen.

Die Gruppe findet immer donnerstags statt, an acht Terminen, ab dem 25.09.2025 von 16.30 -18.00 Uhr.

Außer in den Herbstferien.

Anmeldung sind ab sofort möglich unter 0271-23602-68 oder hoerstdumich@caritas-siegen.de.