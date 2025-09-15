45-Jähriger wollte helfen – Stattdessen beschädigt er zwei Autos und versucht zu flüchten

(wS/ots) Bad Berleburg 15.09.2025 | Am Samstagabend (13.09.2025) ist es zu einem skurrilen Verkehrsunfall in der Straße „Am Spielacker“ in Bad Berleburg gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach war eine 48-jährige Ford-Fahrerin gegen 20:40 Uhr auf der Straße „Am Spielacker“ unterwegs. Sie wollte rückwärts in Richtung der Straße „Am Sengelsberg“ fahren. Aufgrund der Dunkelheit und der Tatsache, dass ein Bus von hinten kam, fühlte sich die 48-Jährige zunehmend unsicherer.

Ein 45-Jähriger, der in dem Bus war, erkannte die Situation scheinbar und eilte der Frau zur Hilfe. Der 45-Jährige nahm auf dem Fahrersitz Platz, um den Focus der Dame an die Seite zu fahren. Allerdings touchierte er dabei einen geparkten BMW und einen geparkten VW. Der Mann fuhr das Auto dennoch an die Seite.

Anschließend wollte er in Richtung Wald flüchten. Vier Zeugen hinderten ihn daran und hielten ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Beamten fest.

Der Grund für den Fluchtversuch dürfte recht schnell klar gewesen sein. Der 45-jährige hilfsbereite Mann war alkoholisiert. Ein Alkoholvortest bestätigte dies. Daher musste er die Beamten auf die Polizeiwache nach Bad Berleburg begleiten. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizisten.

Der entstandene Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 23.000 Euro.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat übernimmt die weitere Bearbeitung.

Symbolfoto: wirSiegen.de

