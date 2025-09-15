News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Krad-Fahrer bei Unfall auf der B62 zwischen Erndtebrück und Schameder schwer verletzt

15. September 202511
(wS/ots) Erndtebrück 15.09.2025 | Am Sonntagabend (14.09.2025) ist es auf der B62 zwischen Erndtebrück und Schameder zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 19-Jähriger gegen 20:00 Uhr mit seiner KTM von Erndtebrück in Richtung Schameder unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mit seiner Maschine. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde von einem Abschlepper geborgen. Ersten Ermittlungen nach könnte eine zu hohe Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich hat das Bad Berleburger Verkehrskommissariat übernommen.

Symbolfoto
