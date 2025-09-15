Geschwindigkeitskontrollen in Weidenhausen und Erndtebrück -145 Fahrzeuge waren zu schnell

(wS/ots) Erndtebrück 15.09.2025 | Am Sonntag (14.09.2025) hat der

Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein zwischen 11:00 Uhr

und 17:00 Uhr erneut Verkehrssünder im Visier gehabt. An zwei Messstellen in Bad

Berleburg-Weidenhausen und Erndtebrück fanden Geschwindigkeitsmessungen statt.

Von rund 1200 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 145 zu schnell.

Auf der Weidenhäuser Straße war negativer Spitzenreiter ein Motorrad mit 86 km/h

bei erlaubten 50 km/h. Den Fahrer erwarten laut Regelsatz des Bußgeldkataloges

mindestens zwei Punkte, 260 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot. In

Erndtebrück hat der Verkehrsdienst auf der Hauptstraße gemessen. Negativer

Spitzenreiter war dort ebenfalls ein Krad. Bei erlaubten 50 km/h ist eine BMW

mit 95 km/h gemessen worden. Hier gibt es laut Regelsatz des Bußgeldkataloges

mindestens zwei Punkte, 400 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot.

Da der Fokus auf Motorradfahrern lag, konnten bei zahlreichen Krad-Kontrollen

weitere technische Verstöße festgestellt werden. Außerdem führten die Beamtinnen

und Beamten verkehrsdidaktische Gespräche an von Motorradfahrern stark

frequentierten Stellen durch. Jede Unachtsamkeit, jede technische Veränderung

und insbesondere jeder Geschwindigkeitsverstoß können zu schweren Unfällen

führen. Daher finden regelmäßig Schwerpunkteinsätze statt, denn nur wer sich an

geltende Verkehrsregeln hält, ist sicher im Straßenverkehr unterwegs!

Symbolfoto