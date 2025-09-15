News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Geschwindigkeitskontrollen in Weidenhausen und Erndtebrück -145 Fahrzeuge waren zu schnell

15. September 20255
(wS/ots) Erndtebrück 15.09.2025 | Am Sonntag (14.09.2025) hat der
Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein zwischen 11:00 Uhr
und 17:00 Uhr erneut Verkehrssünder im Visier gehabt. An zwei Messstellen in Bad
Berleburg-Weidenhausen und Erndtebrück fanden Geschwindigkeitsmessungen statt.
Von rund 1200 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt 145 zu schnell.

Auf der Weidenhäuser Straße war negativer Spitzenreiter ein Motorrad mit 86 km/h
bei erlaubten 50 km/h. Den Fahrer erwarten laut Regelsatz des Bußgeldkataloges
mindestens zwei Punkte, 260 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot. In
Erndtebrück hat der Verkehrsdienst auf der Hauptstraße gemessen. Negativer
Spitzenreiter war dort ebenfalls ein Krad. Bei erlaubten 50 km/h ist eine BMW
mit 95 km/h gemessen worden. Hier gibt es laut Regelsatz des Bußgeldkataloges
mindestens zwei Punkte, 400 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot.

Da der Fokus auf Motorradfahrern lag, konnten bei zahlreichen Krad-Kontrollen
weitere technische Verstöße festgestellt werden. Außerdem führten die Beamtinnen
und Beamten verkehrsdidaktische Gespräche an von Motorradfahrern stark
frequentierten Stellen durch. Jede Unachtsamkeit, jede technische Veränderung
und insbesondere jeder Geschwindigkeitsverstoß können zu schweren Unfällen
führen. Daher finden regelmäßig Schwerpunkteinsätze statt, denn nur wer sich an
geltende Verkehrsregeln hält, ist sicher im Straßenverkehr unterwegs!

Symbolfoto

