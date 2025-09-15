Jazzmatinée & Flying Food im Schrabben Hof in Silberg

(wS/ur) Kirchhundem – Silberg 15.09.2025 | Am Sonntag, dem 21. September kann man eines der exklusivsten Musikformaten von MuT Sauerland erleben. Hierfür konnte man das hochklassige JazzDuo Jocra Likra aus Köln gewinnen.

Die beiden musikalischen Virtuosinnen Clara Vetter und Jorik Bergmann bieten in der Besetzung Klavier und Flöte Jazz vom Feinsten. Sie bestechen nicht nur durch ihre musikalische Darbietung mit eigenen Kompositionen und Improvisationen.

Sowohl Vetter als auch Bergman wurden mit zahlreichen Preisen für ihr Talent für Komposition ausgezeichnet und gewannen u.a. 2023 den Kompositionswettbewerb „Zukunftsmusik“ des Bundesjazzorchesters.



Zum Entrée und in den Pausen serviert das Catering-Team vom SchrabbenHof kleine vegetarische Köstlichkeiten.



Beginn 12 Uhr, Eintritt 21 € (inklusive Imbiss)

Reservierung bis zum 18.09. erforderlich unter info@mut-sauerland.de Mehr zum Programm von MuT unter www.mut-sauerland.de

Kulturgut Schrabben Hof: Ein Schatzkästchen für Kunst und Kultur im Sauerland

Wer Kunst und Kultur liebt, findet im Kulturgut Schrabben Hof in Silberg eine ganz besondere Adresse. Hier bringt der gemeinnützige Verein Mut-Sauerland e.V. seit 2008 Theater, Musik, Literatur, Kunst und Natur auf die Bühne – und begeistert damit Gäste aus nah und fern.

Seit 2024 ist Mut-Sauerland alleiniger Betreiber des Schrabben Hofs. Das historische Anwesen vereint vieles in sich: Heimatmuseum, nostalgisches Café, Biergarten, Feiertenne, Bierstube, Trödelscheune und Theaterscheune. Ein Ort voller Geschichten und Möglichkeiten, der sich ganz bewusst als Treffpunkt für alle versteht.

Kultur mit Herz und Ehrenamt

Das Besondere: Alles wird ehrenamtlich getragen. Rund 90 Menschen engagieren sich mit Leidenschaft – ob im Café, beim Trödel, in der Vereinskneipe „Grube“ oder in der Pflege des Cultivariums. Für ihr Engagement wurden die Ehrenamtlichen bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2023 mit dem NRW-Engagement-Preis.

Doch die größte Auszeichnung ist wohl die Atmosphäre, die Besucher spüren: Offenheit, Freude und Gastfreundschaft. Hier wird jede und jeder herzlich willkommen geheißen.

Ulrike Wesely – freischaffende Musikerin, Theaterpädagogin und Mitgründerin von MuT-Sauerland e.V. Seit rund 2012 verantwortet sie gemeinsam mit ihrem Team das Theater- und Kulturprogramm auf dem Kulturgut Schrabben Hof.

Genuss und Begegnung

Ein Highlight ist der Waffeltag jeden Mittwoch: Von 14.30 bis 17.30 Uhr duftet es im Café nach frischen Waffeln. An den beliebten Museumssonntagen und bei vielen weiteren Veranstaltungen öffnet das Kulturgut ebenfalls seine Türen – ein Blick ins aktuelle Programm lohnt sich.

Ein Ort zum Entdecken

Das Ziel von Mut-Sauerland ist klar: Kultur erlebbar machen. Namhafte Künstler von außerhalb finden hier ebenso eine Bühne wie Talente aus der Region. Workshops, Projekte und Aufführungen laden dazu ein, selbst aktiv zu werden und Kultur mitzugestalten.

Und wer das Gelände erkundet, entdeckt überall liebevoll gestaltete Ecken, die zum Verweilen einladen – sei es bei einem Kaffee im Biergarten, beim Stöbern in der Trödelscheune oder beim Staunen im Museum.

Einladung an alle Kulturfreunde

Mut-Sauerland möchte Menschen verbinden, Vereine und Initiativen vernetzen und Kultur zu einem lebendigen Bestandteil der Region machen. Dass das gelingt, beweisen die vielen Projekte, die seit 2008 bereits umgesetzt wurden.

Adresse: Kulturgut Schrabben Hof, Silberger Str. 32, 57399 Kirchhundem.