Versuchtes Tötungsdelikt in Kreuztal: 28-Jähriger in Untersuchungshaft – Opfer schwebt in Lebensgefahr

(wS/ots) Kreuztal – Hagen 15.09.2025 | Wie bereits berichtet wurde, griff ein Mann am Samstag (13.09.2025) einen anderen Mann in Kreuztal an. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Aktuelle Fortschreibung:

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 28-jährigen Mann aus Kreuztal, der seinen 32-jährigen Bekannten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Das Opfer, ebenfalls ein Kreuztaler, musste anschließend notoperiert werden. Sein Gesundheitszustand ist derzeit kritisch. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Infos werden folgen.

Rettungskräfte kämpfen nach der Messerattacke am 13.09.2025 um das Leben des schwer verletzten Mannes.

Polizeibeamte trafen schnell am Tatort ein: Auf dem Verbindungs- und Fahrradweg an der Moltkestraße, unweit eines Vereinsheims, wo gerade eine Geburtstagsfeier stattfand. Gäste und Besucher wurden Augenzeugen des Dramas, alarmierten sofort den Rettungsdienst und leisteten dem schwer verletzten Mann Erste Hilfe.

Durch eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei den tatverdächtigen Mann in der Marburger Straße unweit des Tatortes festnehmen.

Beamte der Mordkommission trafen am Tatort ein und sicherten stundenlang Spuren – sowohl am Tatort selbst als auch vor dem Vereinsheim des Turnvereins Kreuztal, wo Besucher dem schwer verletzten Mann sofort nach der Tat Erste Hilfe leisteten.

Foto: Andreas Trojak

Siehe wirSiegen-Erstmeldung