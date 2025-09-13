News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Versuchtes Tötungsdelikt in Kreuztal: Mann wird schwer verletzt – Infos der Staatsanwaltschaft Siegen und Mordkommission Hagen

13. September 20251.5k
Am Samstag (13.09.2025) kam es in Kreuztal zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Etwa gegen 12.30 Uhr hielten sich zwei Männer im Umfeld einer Sportanlage in der Moltkestraße auf, als einer der Männer ein Messer hervorholte und gegen den anderen einsetzte. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Durch eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei einen tatverdächtigen Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Das Opfer wurde durch den Angriff schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

