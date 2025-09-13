Erneut Unfälle auf der „Umweltspur“ in Siegen

(wS/red) Siegen 13.09.2025 | Erneut kam es am Samstagnachmittag auf der sogenannten „Umweltspur“ in der Weidenauer Straße zu einem Unfall, bei dem mehrere Rettungskräfte ausrücken mussten.

Ein Autofahrer war aus Richtung Siegen kommend unterwegs und wollte nach links in die Waldhausstraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Linienbus, der von Weidenau in Fahrtrichtung Siegen unterwegs war. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Infolge der abrupten Bremsung stürzten mindestens zwei Fahrgäste im Bus. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Bereits am Freitag, den 12. September 2025, hatte es gegen 15 Uhr einen ähnlichen Vorfall auf derselben Strecke gegeben. Ein Pkw-Fahrer übersah offenbar einen von hinten herannahenden Bus, als er nach rechts in die Poststraße abbiegen wollte. Auch hier musste der Busfahrer stark abbremsen. Ein Fahrgast stürzte, blieb jedoch unverletzt. Die Polizei wurde aufgrund der Gefährdung hinzugezogen.

Die Weidenauer „Umweltspur“ steht seit ihrer Einführung zunehmend in der Kritik, da es dort immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Weitere Infos HIER