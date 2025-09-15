Einbrecher entwenden Bargeld und Schmuck

(wS/ots) Siegen 15.09.2025 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (13.09.2025) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Sonnenwinkel in Siegen-Meiswinkel eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsam Zutritt zum Haus. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Dabei entwendeten sie Bargeld und Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten.

Der Tatzeitraum kann auf 18:00 Uhr (Freitag) bis ca. 12:00 Uhr (Samstag) eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen unter der 0271/7099-0 geben können.