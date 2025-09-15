Heimatverein Obersdorf-Rödgen spendet an die DRK-Kinderklinik

(wS/hv) Wilnsdorf 15.09.2025 | Am 11.09.2025 spendete der Heimatverein Obersdorf-Rödgen 500 Euro an die DRK-Kinderklinik Siegen für den Umbau der Kinderinsel. Claudia Kortwinkel und Christine Geis vom Vorstand des Heimatvereins übergaben die Spende vor Ort. Das Geld stammt größtenteils aus den Mieteinnahmen der vereinseigenen Grillhütte in Obersdorf sowie aus Feierlichkeiten wie dem Maifest und dem traditionellen Grillfest im Herbst. „Es ist so wichtig, eine Kinderklinik direkt vor der Haustür zu haben. Außerdem möchten wir, dass das Geld in unserer Region bleibt und wir als Heimatverein hier helfend unterstützen können.“ so Christine Geis, 1. Stellvertretende Vorsitzende im Heimatverein.

Der Heimatverein Obersdorf-Rödgen wird auch weiterhin die DRK-Kinderklinik wohlwollend

unterstüzen. Er setzt damit ein Zeichen der Anerkennung für die geleistetet Arbeit und die sehr

gute Entwicklung der Kinderklinik.

Der Heimatverein hat somit aus seinen in 2024 erwirtschaften Einnahmen die DRK-Kinderklinik

und das Hospiz Eremitage mit insgesamt 1.000 Euro unterstützt.

Claudia Kortwinkel & Christine Geise – Bericht: Dr. Ulrich Müller