Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg – Landrat übergibt Warnwesten an Erstklässler

(wS/si) Siegen 15.09.2025 | Es ist September – die Sommerferien sind vorbei, die Schule hat wieder begonnen. Für die Erstklässlerinnen und Erstklässler beginnt ein neuer, aufregender Lebensabschnitt. Frisch eingeschult, müssen die Kinder jeden Morgen den Weg zur Schule bestreiten und der birgt – egal ob man zu Fuß, mit dem Auto oder dem Bus unterwegs ist – auch unterschiedliche Gefahren.

„Die Unfälle mit Beteiligung von Kindern haben in letzter Zeit leider zugenommen. Gerade in den dunklen Jahreszeiten beginnt Sicherheit beim Gesehen werden“, sagt Landrat Andreas Müller.

Darum hat der Kreis Siegen-Wittgenstein dieses Jahr wieder, im Rahmen des Projektes „sichtbar sicher“, zusammen mit den Sparkassen im Kreis und der Verkehrswacht Siegerland-Wittgenstein, 2.800 Warnwesten an die Einschulungskinder verteilt. Die hat Landrat Andreas Müller jetzt symbolisch an die Kinder der Grundschule Obernetphen übergeben.

„Wenn man die Straße überquert, dann heißt es: Nicht rennen und nicht pennen“, erklärte Daniel Böhm von der Kreispolizeibehörde den Erstklässlerinnen und Erstklässlern. „Man sollte zügig gehen, ohne zu rennen.“ Denn neben der Warnwestenübergabe, bekamen die Kinder auch ein theoretisches und praktisches Fußgängertraining. Dabei sollten die Kinder lernen, wie man eine Straße sicher und gefahrlos überquert.



Das Projekt „sichtbar sicher“, dass der Kreis seit vier Jahren, zusammen mit der Kreispolizeibehörde, der Verkehrswacht Siegerland-Wittgenstein und den Sparkassen im Kreis durchführt, will die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr erhöhen. In diesem Jahr liegt der Fokus darauf, das „Zu-Fuß-Gehen“ beim Schulweg zu fördern. „Wenn die Kinder zu Fuß gehen, erhöht das die Konzentration im Unterricht, die körperliche Fitness und das Sozialverhalten“, erklärt Landrat Andreas Müller. „Und mit den neuen Warnwesten können die Kinder den Fußweg jetzt auch sicher bestreiten.



Fotos: Kreis Siegen-Wittgenstein

