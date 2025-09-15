Ein Fest für die Laaspher Senioren

(wS/dia) Bad Laasphe 15.09.2025 | Wenn die Stadt Bad Laasphe zur Seniorenfeier einlädt, ist die Nachfrage groß.

So auch im Seniorenstift Elim: Hier wurde ein Bus gemietet, der die Festgäste zur „Alten Brache“ in Rüppershausen brachte. Fröhlich ging es unterwegs zu, mit Freude wurden die Senioren am Ort des Geschehens auch begrüßt. Die Organisatoren hatten ein buntes Programm zusammengestellt, unter anderem mit Auftritten des Männergesangvereins Oberndorf-Rüppershausen und des Frauenchors „Cantiamo“ Volkholz. Auch die humorvollen Anekdoten auf Wittgensteiner Platt fanden großen Anklang und sorgten für viel Gelächter.

Mit viel Liebe zum Detail wurde zudem ein Kuchen- und Schnittchen- Buffet serviert, das keine Wünsche offenließ.

„Es war ein toller Tag, der allen in Erinnerung bleiben wird“, so Sandra Busch-Wick vom Elim- Sozialdienst. Ihr Dank galt insbesondere den Mitarbeiterinnen des Hauses, die ehrenamtlich geholfen und die Feier tatkräftig mitgestalteten. Zudem hatten sich einige Angehörige angeschlossen, um das Elim-Team zu unterstützen.

Mit dem Bus ging es fröhlich zur Seniorenfeier.