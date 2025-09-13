Brutale Messerattacke in Kreuztal – Polizei im Großeinsatz

(wS/red) Kreuztal – 13.09.2025 | In Kreuztal läuft derzeit (Stand: 13 Uhr) ein größerer Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mann in der Nähe der Otto-Flick-Halle, auf dem Fuß- und Radweg an der Moltkestraße beim Bahnübergang in Richtung Ferndorf, durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und befindet sich dort aktuell in ärztlicher Behandlung.

Mehrere Zeugen werden vor Ort befragt, zudem ist die Notfallseelsorge im Einsatz.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei in Tatortnähe, auf der Marburger Straße, einen dringend tatverdächtigen 28-jährigen Mann festnehmen.

Die Ermittlungen dauern an. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de