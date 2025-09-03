94-Jähriger verursacht Auffahrunfall in Dahlbruch

(wS/red) Hilchenbach – Dahlbruch 03.09.2025 | Am Dienstagnachmittag (02.09.) kam es gegen kurz vor 15 Uhr auf der Wittgensteiner Straße in Fahrtrichtung Hilchenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein Mercedesfahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 94-jähriger Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Durch den Aufprall traten Betriebsstoffe aus, weshalb die Feuerwehr Dahlbruch anrückte. Sie band die Flüssigkeiten und stellte den Brandschutz sicher.

Die Polizei leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Beide Fahrer wurden nach einer Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurden leicht verletzt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

? 👉