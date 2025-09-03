News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen



1911_KDL_HAM_728x90

Menu

94-Jähriger verursacht Auffahrunfall in Dahlbruch

3. September 202518
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Hilchenbach – Dahlbruch 03.09.2025 | Am Dienstagnachmittag (02.09.) kam es gegen kurz vor 15 Uhr auf der Wittgensteiner Straße in Fahrtrichtung Hilchenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein Mercedesfahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 94-jähriger Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Durch den Aufprall traten Betriebsstoffe aus, weshalb die Feuerwehr Dahlbruch anrückte. Sie band die Flüssigkeiten und stellte den Brandschutz sicher.

Die Polizei leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Beide Fahrer wurden nach einer Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurden leicht verletzt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

AnzeigeGünstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier 💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? 👉 Dann klicken Sie bitte HIER! Wir freuen uns sehr, vielen Dank!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag 19-Jähriger verliert Kontrolle – Drei Verletzte bei Unfall in Krombach

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« AugustOktober »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten