19-Jähriger verliert Kontrolle – Drei Verletzte bei Unfall in Krombach

(wS/red) Kreuztal 03.09.2025 | In der Nacht zum Mittwoch hat sich auf der Hagener Straße in Krombach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 0.20 Uhr verlor ein 19-jähriger Fahranfänger die Kontrolle über seinen VW Golf. Der Wagen war in Richtung Kreuztal unterwegs und kam in einer scharfen Linkskurve auf Höhe der Krombacher Brauerei von der Fahrbahn ab.

Das Auto prallte zunächst gegen einen Baum, anschließend gegen einen schweren Stein und schleuderte auf die Gegenfahrbahn, wo es schließlich zum Stillstand kam. Neben dem Fahrer befanden sich zwei weitere junge Männer in dem Pkw. Alle drei Insassen wurden verletzt und anschließend vom Rettungsdienst versorgt. Glücklicherweise wurde niemand im Fahrzeug eingeklemmt. Nach ersten Informationen der Polizei erlitten die Beteiligten nur leichte Verletzungen. Alle drei Männer kamen ins Krankenhaus.

Vor Ort waren drei Rettungswagen sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst im Einsatz. Da das Fahrzeug nach dem Aufprall Feuer fing, wurde auch die Feuerwehr Krombach alarmiert. Sie brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Feuerwehr streute außerdem auslaufende Betriebsmittel ab und leuchtete die Unfallstelle aus.

Die Hagener Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich. Am VW Golf entstand Totalschaden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

