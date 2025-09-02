Haiger-Sechshelden: Maßband berührt Oberleitung – Arbeiter bei Stromschlag-Unfall schwer verletzt

(wS/ots) Haiger 03.09.2025 | Am Montag (1.9./ 13:45 Uhr) erlitt ein Arbeiter, im Bereich des Bahnhaltepunktes Haiger-Sechshelden, schwere Verletzungen durch einen Stromschlag.

Nach derzeitigen Ermittlungen befanden sich mehrere Arbeiter zu Hangsicherungsarbeiten in ca. 10 Metern Höhe.

Ein 56-jähriger Serbe soll versucht haben, ein Maßband den Hang hinunterzuwerfen. Dabei geriet das Maßband an die Oberleitung und der Serbe erhielt einen Stromschlag.

Hierdurch wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen werden musste.

Die weiteren Mitarbeiter erlitten einen Schock und wurden durch die Notfallseelsorge betreut.

Das betroffene Gleis war von 13:45 Uhr bis 20:20 Uhr vollständig gesperrt. Insgesamt erhielten acht Züge je eine Verspätung von 33 Minuten.

Die Bundespolizei warnt:

Die Oberleitungen der Eisenbahn führen eine Spannung von 15.000 Volt. Die Oberleitung ist immer mit Strom versorgt, auch wenn gerade kein Zug fährt. Ein direkter oder indirekter Kontakt mit der Oberleitung ist nicht zwingend erforderlich, um einen Stromschlag zu erleiden, da der Strom auch durch die Luft überspringen kann.

