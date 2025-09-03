Am 8. November mobile konsularische Dienste der Türkei im Kreishaus in Siegen

(wS/si) Siegen 03.09.2025 | Am Samstag, 8. November 2025, wird das türkische Generalkonsulat Essen mobile konsularische Dienstleistungen im Kreishaus in Siegen anbieten. Das haben Landrat Andreas Müller und der türkische Generalkonsul Taylan Özgür Aydin jetzt bei einem Besuch des Konsuls im Kreishaus vereinbart. Türkische Staatsbürger können dann elektronische Pässe, Personalausweise, E-Devlet Passworte oder Geburtsurkunden beantragen sowie Adressänderungen vornehmen. Für alle Dienste ist es erforderlich, einen türkischen Pass, Personalausweis oder eine Besitzstandskarte bei sich zu tragen. Für alle Pass- oder Personalausweisanträge wird ein biometrisches Bild benötigt.

„Für alle türkischen Staatsbürger in Siegen-Wittgenstein kann der mobile konsularische Dienst eine Entlastung bieten“, so der Landrat: „Deshalb die frühzeitige Information, um dann nicht nötige Fahrten nach Essen zu vermeiden.“

Bei einem Treffen des türkischen Generalkonsuls Taylan Özgür Aydin mit Landrat Andreas Müller wurde vereinbart, dass am 8. November 2025 erneut konsularische Dienste der Türkei im Kreishaus angeboten werden.