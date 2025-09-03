Nach Ladendiebstahl: Zwei Personen landen im Gewahrsam

(wS/ots) Siegen 03.09.2025 | Am Dienstagnachmittag (02.09.2025) sind Polizeibeamte in die

Bahnhofstraße in Siegen alarmiert worden.

Vor Ort waren gegen kurz vor 16 Uhr mehrere Menschen in einen Ladendiebstahl verwickelt. Die Polizei konnte in einem Spielzeugwarengeschäft einen 18-Jährigen und einen 20-Jährigen antreffen. Die beiden Männer hatten laut Zeugen versucht, ein geklautes Spielzeugauto umzutauschen. Das Auto war ersten Erkenntnissen nach zuvor durch einen unbekannten dritten Täter gestohlen worden.

Die beiden 18- und 20 Jahre alten Männer erhielten eine Strafanzeige sowie einen Platzverweis.

Der 18-Jährige kam diesem nicht nach, weshalb er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen ergab sich eine mögliche Tatbeteiligung eines 24-Jährigen. Polizeibeamte trafen ihn gegen 18 Uhr im Bereich der Koblenzer Straße an. Bei der Überprüfung der Personalien fiel auf, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Er wurde festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt.

Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen.