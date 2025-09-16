News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Audi-Fahrerin übersieht Fußgänger – 67-Jähriger leicht verletzt

16. September 20255
(wS/ots) Siegen 16.09.2025 | Am Montagnachmittag (15.09.2025) ist es im Kreuzungsbereich Sandstraße/Heeserstraße/Emilienstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Fußgänger gekommen, bei dem der 67-jährige Fußgänger leicht verletzt wurde. Außerdem prallte der Audi im Verlauf gegen zwei verkehrsbedingt wartende Autos.

Ersten Erkenntnissen nach wollte eine 45-jährige Audi-Fahrerin um 16:05 Uhr von der Heeserstraße nach links in die Sandstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen 67-Jährigen, der die Fahrbahn im Bereich der Ampel bei grün passierte. Der 67-Jährige landete auf der Motorhaube der Audi-Fahrerin. Sie wich daraufhin aus und kollidierte mit einem vor der roten Ampel wartenden Fiat Panda. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Fiat gegen einen dahinterstehenden Renault Twingo. Der 67-jährige Fußgänger erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Ersten Schätzungen nach entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 11.000 Euro. Der Audi und der Fiat waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Abschlepper haben die Fahrzeuge geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen der Sandstraße gesperrt. Die 45-jährige Audi-Fahrerin erwartet eine Strafanzeige.

Die weitere Bearbeitung hat das Siegener Verkehrskommissariat übernommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
