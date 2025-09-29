Bunter Flohmarkt beim Tierschutzverein Hilchenbach – Samstag, den 11. Oktober

(wS/red) Hilchenbach 30.09.2025 | Am Samstag, 11. Oktober, lädt der Tierschutzverein Hilchenbach zum Flohmarkt in die Sterzenbacher Straße 3 ein. Von 11 bis 15 Uhr können Besucherinnen und Besucher nach Schnäppchen stöbern – der Erlös kommt den Tieren des Vereins zugute.

Neben allerlei Trödel gibt es Kaffee und Kuchen. Der Verein freut sich auf zahlreiche Gäste und Unterstützung für den guten Zweck.