Bunter Flohmarkt beim Tierschutzverein Hilchenbach – Samstag, den 11. Oktober

(wS/red) Hilchenbach 30.09.2025 | Am Samstag, 11. Oktober, lädt der Tierschutzverein Hilchenbach zum Flohmarkt in die Sterzenbacher Straße 3 ein. Von 11 bis 15 Uhr können Besucherinnen und Besucher nach Schnäppchen stöbern – der Erlös kommt den Tieren des Vereins zugute.
Neben allerlei Trödel gibt es Kaffee und Kuchen. Der Verein freut sich auf zahlreiche Gäste und Unterstützung für den guten Zweck.
Werbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!