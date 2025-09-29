Mit dem Immunsystem den Krebs bekämpfen – Prof. Dr. Ralph Naumann referiert in der „Stilling“-Cafeteria

(wS/dia) Siegen 30.09.2025 | „Immunonkologie – mit dem Immunsystem den Krebs bekämpfen“: Das ist Thema beim nächsten „Siegener Forum Gesundheit“ am Donnerstag, 9. Oktober. Ab 19 Uhr referiert Prof. Dr. Ralph Naumann, Chefarzt der Medizinischen Klinik III (Med. Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin) am Diakonie Klinikum Jung-Stilling, in der Cafeteria des Krankenhauses in Siegen (Wichernstraße 40).

Die Idee, Krebszellen mithilfe des eigenen Immunsystems zu bekämpfen, ist mehr als 100 Jahre alt. Doch erst im 21. Jahrhundert waren die vielfältigen Interaktionen zwischen Krebszellen und Immunsystem ausreichend untersucht, um neue Wege in der Krebstherapie zu beschreiten. Heute gilt die Krebsimmuntherapie als großer Hoffnungsträger in der Medizin. Doch trotz beeindruckender Erfolge – etwa bei schwarzem Haut- oder auch fortgeschrittenem Lungenkrebs – es kann auch zu negativen Folgen des überaktiven Immunsystems kommen.

Prof. Dr. Naumann, der gemeinsam mit seinem Chefarztkollegen Dr. Martin Klump das von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Interdisziplinäre Onkologische Zentrum am „Stilling“ leitet, geht auf Therapieerfolge aber auch Nebenwirkungen ein und steht für individuelle Fragen der Besucher zur Verfügung.

Organisiert wird das „Siegener Forum Gesundheit“ von der Selbsthilfekontaktstelle der Diakonie in Südwestfalen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erforderlich: per E-Mail an selbsthilfe@diakonie-sw.de oder unter Tel. 0271/500 31 31.