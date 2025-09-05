News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Fensterscheiben an Gebäude zerstört – Hoher Schaden

5. September 2025
(wS/ots) Burbach 05.09.2025 | Unbekannte Täter haben am späten Donnerstagabend (04.09.2025) mehrere Fensterscheiben eines Gebäudes der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Hickengrund beschädigt.

Gegen 22:45 Uhr bemerkte ein Zeuge laute Geräusche rund um das Gebäude an der Straße Zum Großen Stein. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass zahlreiche Fensterscheiben mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerstört wurden. Durch die Tat entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei in Siegen unter der 0271/7099-0 entgegen.

