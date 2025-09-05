45-Jähriger leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

(wS/ots) Siegen 05.09.2025 | In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05.09.2025) hat ein 45-Jähriger die Polizei in Siegen beschäftigt.

Der stark alkoholisierte Mann war gegen Mitternacht in Gewahrsam genommen worden. Kurze Zeit später sollte er für eine Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Der 45-Jähriger verhielt sich jedoch unkooperativ, leistete erheblichen Widerstand und versuchte, sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren. Auf dem Weg ins Krankenhaus trat er mehrfach gezielt in Richtung des Kopfes eines Polizisten und verfehlte den Beamten nur knapp.

Im Anschluss an die Untersuchung kam der Mann wieder ins Gewahrsam.

Die Polizisten blieben unverletzt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.