Frontalzusammenstoß nach Vorfahrtsfehler in Olpe – Fahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus

5. September 2025131
(wS/ots) Olpe 05.09.2025 | Am Freitag, 05.09.2025, gegen 13:55 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Pkw-Führer die Tangente aus Rtg. B 54 / Ronnewinkler Talbrücke kommend in Rtg. L 512 /Olpe. Beim Einfahren auf die Landstraße 512 übersah er eine dort fahrende,32-jährige Pkw-Führerin, welche aus Rtg. Attendorn ebenfalls in Rtg. Olpe unterwegs war.

Durch den folgenden Zusammenstoß wurde die Dame schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, während der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Der Gesamtschaden liegt im mittleren, fünfstelligen Euro-Bereich.

Fotos: wirSiegen.de

