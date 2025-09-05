Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person in der Ortsmitte von Grevenbrück

(wS/ots) Lennestadt 05.09.2025 | Am heutigen Freitag, gegen 12:50 Uhr, wurde die Feuerwehr Lennestadt zu einem Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person in die Ortsmitte von Grevenbrück alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war die verunfallte Person noch im PKW eingeschlossen. Zur Sicherstellung des Brandschutzes wurde ein Löschangriff vorbereitet. Das Fahrzeug wurde mit Rüsthölzern unterbaut und zusätzlich gegen ein mögliches Umstürzen gesichert.

Anschließend konnte die Person mit Hilfe einer Steckleiter schonend aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Während des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt B55 in der Ortsmitte Grevenbrück beidseitig voll gesperrt. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, darunter die Löschgruppe Grevenbrück, der Rüstwagen der Löschgruppe Meggen sowie der Einsatzleitwagen der Löschgruppe Elspe. Weiterhin waren der Rettungsdienst des Kreis Olpe sowie die Polizei vor Ort.

Besonders hervorzuheben ist das vorbildliche Verhalten der Ersthelfer, die die verunfallte Person bereits vor Eintreffen der Feuerwehr betreut und unterstützt haben.

Der PKW stand gekippt auf der Fahrbahn

Die B55 war beidseitig voll gesperrt – Fotos: Feuerwehr Lennestadt