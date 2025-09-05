Missglückte Fahrradtricks enden in Unfall

(wS/ots) Hilchenbach 05.09.2025 | Bei einem Verkehrsunfall in Hilchenbach-Dahlbruch ist am Donnerstagabend (04.09.2025) ein 14-Jähriger verletzt worden.

Der Junge war gegen 22 Uhr mit einem 12-jährigen Freund im Bereich einer Haltestelle an der Wittgensteiner Straße unterwegs. Nach eigenen Angaben wollten beide mit ihren Fahrrädern Tricks durchführen. Dabei kam der 14-Jährige zu Fall und erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.