News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Großaufgebot an Einsatzkräften bei Herbstübung in Kreuztal – mögliche Verkehrsstörungen am Samstagmorgen

9. September 202571
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Kreuztal 09.09.2025 | Am Samstag, 13. September, kann es ab 9 Uhr in der Siegener Straße in Buschhütten zu vorübergehenden Verkehrsstörungen kommen. Grund dafür ist die sogenannte Herbstübung der Stadtfeuerwehr Kreuztal, die auf dem Gelände der Firma Heinrich Georg Maschinenfabrik, Werk 1, durchgeführt wird.

Im Rahmen der Übung sind zwei verschiedene Szenarien geplant, die von den Einsatzkräften der Feuerwehr Kreuztal gemeinsam mit Unterstützung des DRK bewältigt werden müssen.

Wer also am Samstagmorgen vermehrt Martinshörner hört oder zahlreiche Einsatzfahrzeuge unterwegs sieht, braucht sich nicht zu beunruhigen – es handelt sich um eine Übung.

Foto: Archiv wirSiegen

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Sommerverlosung 2025: Gutscheine und andere Preise waren zu gewinnen

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« AugustOktober »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten