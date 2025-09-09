Großaufgebot an Einsatzkräften bei Herbstübung in Kreuztal – mögliche Verkehrsstörungen am Samstagmorgen

(wS/red) Kreuztal 09.09.2025 | Am Samstag, 13. September, kann es ab 9 Uhr in der Siegener Straße in Buschhütten zu vorübergehenden Verkehrsstörungen kommen. Grund dafür ist die sogenannte Herbstübung der Stadtfeuerwehr Kreuztal, die auf dem Gelände der Firma Heinrich Georg Maschinenfabrik, Werk 1, durchgeführt wird.

Im Rahmen der Übung sind zwei verschiedene Szenarien geplant, die von den Einsatzkräften der Feuerwehr Kreuztal gemeinsam mit Unterstützung des DRK bewältigt werden müssen.

Wer also am Samstagmorgen vermehrt Martinshörner hört oder zahlreiche Einsatzfahrzeuge unterwegs sieht, braucht sich nicht zu beunruhigen – es handelt sich um eine Übung.

Foto: Archiv wirSiegen