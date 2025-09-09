News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Sommerverlosung 2025: Gutscheine und andere Preise waren zu gewinnen

9. September 2025
(wS/si) Siegen 09.09.2025 | Auch in diesem Jahr fand am Donnerstag, 4. September, in den beiden städtischen Freibädern wieder eine Sommerverlosung statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um nicht nur eine Abkühlung zu genießen, sondern auch, um einige Preise bei einer kleinen Tombola zu gewinnen. Neben Gutscheinen für die städtischen Freibäder waren auch Blumensträuße und Schokolade im Lostopf.

Die Losaktion findet jedes Jahr zum Ende der Freibadsaison statt. Als Hauptpreis konnten in diesem Jahr zwei Mehrfachbesuchskarten für die städtischen Freibäder gewonnen werden. Insgesamt besuchten über 100.000 Besucherinnen und Besucher in dieser Freibadsaison die Freibäder in Geisweid und Kaan-Marienborn. Seit Montag, 8. September, ist zudem das Hallenbad am Löhrtor wieder geöffnet. Im Hallenbad Weidenau gelten ebenfalls wieder die gewohnten Öffnungszeiten.

Margret Henß (l.) und Martin Müller (r.) erhalten die beiden Hauptpreise von Katharina Sierpinski (Betriebsleitung Freibad Kaan-Marienborn)

Foto: Stadt Siegen

