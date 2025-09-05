News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Großbaustelle Schleifmühlchen: Frankfurter Straße Lindenberg hoch ist frisch asphaltiert

5. September 20253
(wS/si) Siegen 05.09.2025 | Auf der Frankfurter Straße den Lindenberg in Siegen hoch läuft es wieder glatt: Die Asphaltarbeiten sind seit Wochenmitte abgeschlossen. Die Baumaßnahme wurde unter Ausnutzung der aktuellen Schleifmühlchen-Vollsperrung durchgeführt, dort sind die Deckenarbeiten bereits abgeschlossen. Den Lindenberg hoch wurde mit zwei Asphaltfertigern versetzt „heiß an heiß“ asphaltiert, so dass auf der Straße keine so genannte ,Mittelnaht‘ entstand. Als vorbereitende Arbeiten wurde die alte Fahrbahn zunächst abgefräst, so die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung.

Die Sanierung der Frankfurter Straße den Lindenberg hoch war nötig, weil die Fahrbahn beschädigt war und die Oberfläche die technischen Anforderungen nicht mehr erfüllte. Seit gestern (Donnerstag, 4. September) sind auch die Asphaltarbeiten am Schleifmühlchen abgeschlossen.

Die Frankfurter Straße ab dem Kreisverkehr Schleifmühlchen den Lindenberg hoch ist nun frisch asphaltiert.

