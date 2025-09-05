Zentral am Siegener ZOB gelegen: Letzte Arbeiten für die „Anlaufstelle Sicherheit“ laufen

(wS/si) Siegen 05.09.2025 | Bürgermeister Steffen Mues und Stadtrat Arne Fries verschafften sich jetzt gemeinsam mit Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes einen Überblick über den Fortschritt der Arbeiten für die neue „Anlaufstelle Sicherheit“ in der Siegener Innenstadt. Diese kann voraussichtlich im Oktober eröffnet werden.

Mit dabei war ein Teil des neuen Personals, das künftig auch in der Anlaufstelle im Einsatz ist und für das im Zuge der Einrichtung der „Anlaufstelle Sicherheit“ zusätzliche Stellen bei der Stadtverwaltung geschaffen wurden. In dem angemieteten ehemaligen Ladenlokal, das sich zentral und direkt gegenüber des Siegener ZOB im Sieg Carré befindet, wurden ein Besprechungskubus sowie ein Tresen mit Windfang eingebaut. Im nächsten Schritt werden hier noch Türen eingesetzt, außerdem wird die Anlaufstelle mit Technik und dem notwendigen Mobiliar ausgestattet. „Bürgerinnen und Bürger finden hier künftig auch zu später Stunde am Abend Ansprechpersonen, die ihnen weiterhelfen. Damit möchten wir das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Innenstadt erhöhen“, sagt Bürgermeister Steffen Mues. Neben der sogenannten „Innenstadtstreife“ des Kommunalen Ordnungsdienstes, die auf der Straße unterwegs und präsent ist, werden in der „Anlaufstelle Sicherheit“ neben der Polizei immer zwei Mitarbeitende des Ordnungsamts zu den Öffnungszeiten anwesend sein. Montags bis donnerstags soll diese von 14.00 bis 22.00 Uhr und freitags von 10.00 bis 2.00 Uhr geöffnet bleiben. Samstags ist das Ordnungsamt dort bis Ende des Jahres von 17.45 bis 2.00 Uhr anwesend, ab 2026 gelten dann die Öffnungszeiten von 10.00 bis 2.00 Uhr. Sonn- und feiertags bleibt die Anlaufstelle geschlossen.

Die neue „Anlaufstelle Sicherheit“ ist barrierefrei erreichbar und – auch durch den großen Schriftzug an der Fassade – schon jetzt gut für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar.

Stadtrat Arne Fries und Bürgermeister Steffen Mues überzeugten sich jetzt mit Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sowie mit Oliver Schmidt, Leiter des städtischen Ordnungsamtes, und seinem Stellvertreter Sven Klein (v.l.) vom Fortschritt der Arbeiten in der neuen „Anlaufstelle Sicherheit“.

Foto: Stadt Siegen