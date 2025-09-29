Großer Tag für Kuscheltiere: Stofftierklinik im Tierpark Niederfischbach

(wS/tp) Niederfischbach 29.09.2025 | Am Freitag, den 3. Oktober, öffnet der Tierpark Niederfischbach seine ganz besondere „Stofftierklinik“. An diesem Tag sind nicht nur die tierischen Bewohner des Parks im Mittelpunkt, sondern auch die liebsten Begleiter der Kinder: ihre Kuscheltiere.

Ob Teddy, Hase oder Lieblingspanda – kleine Gäste können ihr Kuscheltier mitbringen und vom „Tierarzt“ gründlich untersuchen lassen. Mit viel Liebe und Sorgfalt werden die plüschigen Freunde untersucht, verarztet und – wenn nötig – mit einem Pflaster versorgt.

Das familienfreundliche Event lädt Kinder dazu ein, spielerisch den Umgang mit Arztbesuchen kennenzulernen und dabei jede Menge Spaß zu haben. Gleichzeitig bietet sich für Eltern und Großeltern ein schöner Anlass, den Tierpark gemeinsam mit der ganzen Familie zu erleben.

„Wir freuen uns sehr auf die vielen Kinder und ihre kuscheligen Freunde. Die Stofftierklinik ist ein ganz besonderes Highlight, das für strahlende Gesichter und unvergessliche Erinnerungen sorgt“, so das Team des Tierparks Niederfischbach.

Termin: Freitag, 3. Oktober, 10 bis 18 Uhr

Ort: Tierpark Niederfischbach

.