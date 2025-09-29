News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Lösch Kids Kirchhundem stellen ihr können unter Beweis

29. September 20251
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/fwk) Kirchhundem 29.09.2025 | 51 Mädchen und Jungs der Kinderfeuerwehren aus Brachthausen, Heinsberg, Kirchhundem und Wirme trafen sich am Freitag, 26.Sept. , zur 1. Abnahme der Kinderflamme in der Gemeinde Kirchhundem.

In den letzten Monaten wurden die Kids auf diesen Tag durch ihre Betreuerinnen und Betreuer vorbereitet. Um die 1. Stufe der Kinderflamme in Bronze zu erhalten, mussten sie die Aufgaben der Feuerwehr kennen, die W Fragen bei einem korrekt abgesetzten Notruf beantworten können und eine Teddy Rettung in einem verrauchtem Raum durchführen.

War Anfangs der ein oder andere noch etwas nervös, fanden aber alle recht schnell viel Spaß an den Prüfungen und somit hat jeder der Kinder erfolgreich teilgenommen. Nach einer kurzen Stärkung am Grill bekamen am Ende alle unter dem Applaus der anwesenden Eltern ihre Teilnehmerurkunde und ihr Abzeichen in Bronze durch den Gemeindekinderfeuerwehrwart Marco Hatzfeld und dem Leiter der Feuerwehr Klaus Happe überreicht.

Zudem gabs von den Betreuerinnen ein kleines Geschenk in Form einer Trinkflasche mit dem Lösch Kids Logo.

Fotos: Feuerwehr Kirchhundem

Werbepartner der Region – Anzeige



2023_BMG_still_banner_300x250

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Großer Tag für Kuscheltiere: Stofftierklinik im Tierpark Niederfischbach

Anzeige

Archivkalender

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten