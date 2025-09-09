KSA begrüßt 14 neue Schiedsrichter im Jahr 2025

(wS/ksa) Siegen-Wittgenstein 09.09.2025 | Die Ausbildung von neuen Schiedsrichtern ist eine der Hauptaufgaben des KSA. Nachdem bereits im Januar 2025 einen Neulingskurs 10 neue Schiedsrichter bestanden haben, war der KSA weiterhin aktiv bei der Schiedsrichter Gewinnung.

Im Juni 2025 wurde im Rahmen einer Projektwoche am Gymnasium Stift Keppel ein Regelkurs über drei Tage a 5 Stunden erfolgreich durchgeführt. Letztlich entschieden sich danach von den rund 20 Teilnehmern 6 junge Schüler das Amt des Schiedsrichters auszuüben, und sind seit Beginn der Saison im Einsatz.

Am letzten August-Wochenende 2025 wurden 10 Teilnehmern an drei Tagen in rund 12 Stunden Theorie von Lehrwart Jonas Fischbach, den KSA-Mitgliedern Kevin Papiorek und Andreas Kornmann, sowie Landesliga-SR David Kleinstück, die elementaren Fußballregeln vermittelt. Am Samstag, den 6. September 2025, haben 8 Teilnehmer die Prüfung bestanden. Diese setzt sich aus einem Regeltest mit 30 Regelfragen und einem Lauftest über 50, 100 und 1.000 m zusammen, und wurde von KSA-Mitglied Kevin Papiorek und KSO Ulrich Neus abgenommen.

Die erfolgreichen Teilnehmer beider Neulingskurse haben die Spielbericht-Online-Schulung absolviert, und werden ab sofort auf den heimischen Sportplätzen ihrem neuen Hobby nachgehen. Der KSA begrüßt die 14 neuen Schiedsrichter. Herzlichen Glückwunsch an:

Schulkurs Gymnasium Stift Keppel, Juni 2025 in Hilchenbach:

· Felix Flender (12, FC Hilchenbach)

· Luca Kretschmer (13, RS Allenbach)

· David Noel Lewandowski (16, SV Setzen)

· Noah Matzdorf (13, FC Dautenbach)

· Ole Schütz (15, FC Hilchenbach)

· Felix Werner (12, RS Allenbach

Neulingskurs August 2025 im Sportheim Weidenau:

· Vasileios Alexiadis (37, SV Netphen)

· Ben Luca Autschbach (14, VfB Banfe)

· Moussa Barghou (14, SuS Niederschelden)

· Clara Gast (17, SF Siegen)

· Tobias Glowacki (12, TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf)

· Moritz Keller (19, SpVg. Kredenbach/Müsen)

· Tim Meinecke (14, VfB Banfe)

· Luis Schwunk (13, TSG Adler Dielfen)

KSA (ganz rechts Jonas Fischbach als Lehrgangsleiter)