Medizinischer Notfall am ZOB Siegen

9. September 202515
(wS/red) Siegen 09.09.2025 | Am frühen Montagabend kam es am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Siegen zu einem Einsatz der Rettungskräfte. Gegen 19 Uhr erlitt ein Mann einen medizinischen Notfall und stürzte dabei zu Boden, wodurch er zusätzliche Verletzungen davontrug. Auch die Bundespolizei war zur raschen Hilfe vor Ort.

Passanten leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Ein Notarzt und ein Rettungsteam versorgten den Mann vor Ort. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die schnelle Reaktion der Umstehenden trug wesentlich dazu bei, dass der Betroffene rasch medizinische Hilfe erhielt.

Foto: wirSiegen.de

