Mittwochvormittag: LKW legt Weiherstraße in Niederschelderhütte lahm

(wS/red) Mudersbach 10.09.2025 | Am heutigen Vormittag kam es in Mudersbach-Niederschelderhütte zu erheblichen Verkehrsproblemen. Gegen 10 Uhr war ein Lastzug, der von Gosenbach mit einem Begleitfahrzeug unterwegs war, beim Abbiegen in die Weiherstraße in eine missliche Lage geraten. Der Fahrer konnte das Gespann nicht mehr eigenständig manövrieren, sodass sich der LKW festfuhr.

Da der Sattelzug mit einem tonnenschweren Betonteil beladen war, musste ein Kran angefordert werden, um das Fahrzeug wieder in eine fahrbereite Position zu bringen. Erst durch diese Bergungsmaßnahme konnte der Anhänger neu ausgerichtet und die Fahrbahn wieder passierbar gemacht werden.

Die Polizei meldete am Morgen: „Aktuell kommt es im Bereich Mudersbach OT Niederschelderhütte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen aufgrund eines feststeckenden LKWs. Im Bereich Adolfstraße / Weiherstraße hat sich ein mit einem viele Tonnen schweren Betonteil beladener Lastkraftwagen festgefahren, und blockiert somit die von vielen Verkehrsteilnehmenden genutzte Umfahrungsstrecke der Großbaustelle der gesperrten B 62. Bis zur Bergung durch einen angeforderten Kran dürften vermutlich noch mehrere Stunden vergehen.“

Gegen Mittag war die Strecke schließlich wieder freigegeben und der Verkehr konnte ungehindert fließen.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de