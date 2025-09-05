Programm bis Samstag, 11. Oktober„ Interkulturelle Tage“ in Siegen mit 20 Veranstaltungen

(wS/si) Siegen 05.09.2025 | Ab Samstag, 6. September, steht Siegen wieder im Zeichen der Interkulturellen Tage, zu denen Stadt und Integrationsrat einladen. Bis Samstag, 11. Oktober, können sich alle

(Kultur-)Interessierten wieder auf die unterschiedlichsten Veranstaltungen in Siegen freuen.

Schon zum Auftakt der Interkulturellen Tage können Besucherinnen und Besucher sinnbildlich zwischen den (kulturellen) Welten wandeln. Während um 14.00 Uhr auf dem Scheinerplatz der schon traditionelle Afrikatag mit viel Musik, Tanz, Talkrunden, Workshops und afro-karibischen Speisen eröffnet wird, lädt ein paar hundert Meter weiter im KIQ in der Koblenzer Straße 90 die „Siegerland Malayali Association“ zum Onam-Fest ein. Das Onam-Fest ist das wichtigste und farbenfrohste Fest in Kerala, einem südlichen Bundesstaat Indiens. Traditionelle Musik, Tänze und Spezialitäten stehen im Mittelpunkt der Onam-Feierlichkeiten.

Bürgermeister Steffen Mues: „2025 ist ein besonderes Jahr: Die Interkulturelle Woche feiert bundesweit ihr 50. Jubiläum. Das ist ein halbes Jahrhundert gelebter Vielfalt, voller Dialog und Zusammenhalt, das wir auch in Siegen würdigen möchten.“ Genauso vielfältig und farbenfroh wie der Auftakt setzt sich das Programm mit insgesamt 20 Veranstaltungen bis zur interkulturellen Seniorenbegegnung und der Afrikatagung zum Abschluss am 11. Oktober fort. Das komplette Programm findet sich auch auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/interkulturelletage.