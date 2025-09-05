Südwestfälisches Oldtimer-Motorradtreffen am Technikmuseum Freudenberg am 13. und 14. September 2025

(wS/tm) Freudenberg 05.09.2025 | Am Wochenende des 13. und 14. September 2025 verwandelt sich das Technikmuseum Freudenberg wieder in ein Mekka für Liebhaber historischer Motorräder.

Das Südwestfälische Oldtimer-Motorradtreffen hat sich längst als fester Bestandteil des

Veranstaltungskalenders etabliert und zieht seit mehr als fünfzehn Jahren Zweiradfreunde aus Nah

und Fern an. Mehrere hundert Maschinen – von den frühen Anfängen des Motorradbaus bis in die

1980er-Jahre – werden erwartet. Die Markenvielfalt reicht von Adler über Horex bis hin zu

Zündapp und sorgt für reichlich Gesprächsstoff zwischen Teilnehmern und Besuchern. Ständig

rollen neue Maschinen auf das Museumsgelände, sodass es immer etwas Neues zu entdecken.

Genügend Material für die typischen „Benzingespräche“.

Durch das Programm führt erneut Moderator Ulrich Lübke aus Unna, der mit Fachwissen und

unterhaltsamen Anekdoten die Geschichten hinter den Motorrädern lebendig werden lässt. Doch

nicht nur die Zweiräder selbst sorgen für Begeisterung: Auch das Technikmuseum öffnet wieder

alle Museumsbereiche. Die historische Möller-Dampfmaschine wird in Betrieb genommen und

setzt den einzigartigen Maschinenpark in Bewegung. In der Schmiede lassen Handwerker das

Schmiedehandwerk aufleben, und die Gartenbahn lädt bei gutem Wetter Groß und Klein zur

Mitfahrt ein. Für Kinder gibt es zudem kreative Bastelaktionen im außerschulischen Lernort, sodass

die Veranstaltung auch für Familien ein abwechslungsreiches Erlebnis bietet. Und natürlich ist auch

für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Herzhaft gegrillte Bratwürste, die beliebten

„Schrauberwaffeln“ im Museumscafé sowie Kaffee und erfrischende Getränke runden das

Programm kulinarisch ab.

Besitzer historischer Motorräder sind herzlich eingeladen, ihre Fahrzeuge ohne vorherige

Anmeldung kostenfrei zu präsentieren. Besucher zahlen lediglich den regulären Museumseintritt.

Geöffnet ist das Oldtimer-Motorradtreffen am Samstag, 13. September, von 12 bis 18 Uhr und am

Sonntag, 14. September, von 10 bis 18 Uhr. Wer ein Wochenende voller Technikfaszination und

lebendiger Geschichte erleben möchte, ist im Technikmuseum Freudenberg genau richtig.

Foto: Technikmuseum Freudenberg