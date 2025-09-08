Sonne, Spaß und Gemeinschaft: Zeltfreizeit des VTV Freier Grund an der Krombachtalsperre

(wS/vtv) Neunkirchen 08.09.2025 | Auch in diesem Jahr organisierte der VTV Freier Grund zwei jeweils sechstägige Zeltfreizeiten für Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren – eine Tradition, die bereits seit 45 Jahren besteht. Die Freizeiten fanden auf dem idyllischen Campingplatz bei Rehe im Westerwald statt.

Dank strahlendem Sommerwetter und fast durchgehend trockenem Himmel war der Campingplatz der perfekte Ort für jede Menge Wasserspaß: Schwimmen, Paddeln, Flunkyball (natürlich mit Wasser) und aufregende Wasserschlachten sorgten für die dringend benötigte Abkühlung.

Sportlich ging es ebenfalls zur Sache. Ob Wikingerschach, Tischtennis, Hobbyhorsing, Völkerball, Zombieball oder Staffelspiele – für jeden Geschmack war etwas dabei. Bastelaktionen und spannende Abenteuer im nahegelegenen Wald rundeten das abwechslungsreiche Programm ab.

Nicht nur sportlich und kreativ, sondern auch kulinarisch war für Abwechslung gesorgt: Unter Anleitung der Betreuer:innen bereiteten die Kinder in Kochgruppen täglich frische Mahlzeiten zu. Ein Wellness-Tag sorgte für Entspannung, und abends wurden in den Zelten Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen.

Höhepunkte der Freizeiten waren die spannende Nachtwanderung und das beliebte Spiel „Banko Banko“, das bei den Teilnehmern jedes Jahr für viel Gelächter sorgt.

„Wir sind sehr dankbar für das Engagement aller Helfer, die den Aufbau und Abbau des Camps unterstützt haben, sowie für die großzügige Unterstützung durch unsere Partner“, betont der VTV Freier Grund. Ein besonderer Dank geht an die Firma SIS Spedition Schäfer, die erneut einen Lkw für den Materialtransport kostenlos zur Verfügung stellte, sowie an die Firma Feuerschutz Giebeler, die mit der Bereitstellung von Feuerlöschern zur Sicherheit des Camps beitrug.

Foto und Bericht: www.vtv-freier-grund.de

Fotos: VTV