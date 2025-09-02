Stadtteilfest am Fischbacherberg: Buntes Programm für die ganze Familie

(wS/si) Siegen 02.09.2025 | Auch in diesem Jahr lädt der „Runde Tisch Fischbacherberg und Heidenberg“ zu einem Stadtteilfest am Fischbacherberg ein. Am Samstag, 13. September, wird es auf dem Erfahrungsfeld „SCHÖNUNDGUT“ (Klaus-Hoppmann-Weg 1, 57072 Siegen) ab 14.00 Uhr wieder ein buntes Programm für Groß und Klein geben.

Für Kinder wird ein umfangreiches Programm aus Bastel-, Spiel- und Bewegungsaktionen geboten. Neben Kinderschminken und Baumscheiben gestalten, gibt es auch eine Rollenrutsche sowie eine Cricket-Anlage zum gemeinsamen Spielen. Auch die Feuerwehr wird wieder vor Ort sein. Andere Besucherinnen und Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches – von „Demokratie Leben“ gefördertes – Bühnenprogramm aus Gesangs- und Tanzdarbietungen freuen. Hungrige Gäste erwartet Gegrilltes, Kaffee, Kuchen, Waffeln und Kaltgetränke.

Informationen zum Fest erteilt das Stadtteilbüro Fischbacherberg telefonisch unter (0271) 404 – 1405 oder per E-Mail an h.hermann@siegen.de.