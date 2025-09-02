Tag des offenen Denkmals in Kreuztal am Sonntag, den 14. September

(wS/kr) Kreuztal 02.09.2025 | Am Sonntag, den 14. September, dem bundesweiten Tag des offenen Denkmals®, stehen auch in Kreuztal die Türen historischer Baudenkmale offen und laden zu einer kleinen Zeitreise ein:



Krämers Schmiede (Zum Burberg 7, Littfeld – Nebengebäude) – 11.00 bis 16.00 Uhr

Neben Schmiedevorführungen werden interessante Informationen über die Geschichte der Schmiede in Verbindung mit den Gruben im Littfelder Raum mit den Gästen geteilt. Vor Ort wird die traditionelle „Lettfer Schmeddeworscht“ von der Feldesse serviert.



Museum Ferndorf (Ferndorfer Straße 62) – 10.00 – 16.00 Uhr

Eine echte Zeitreise, die über mehrere Etagen des ehemaligen Schulgebäudes führt.

Darüber hinaus findet ein Flohmarkt mit vielen alten Schätzen sowie ein Kinderprogramm statt. Aus aktuellem Anlass an diesem Wahlsonntag wird zudem Kaffee und „Wahlkuchen“ angeboten.



Crombacher Backes (Am Alten Heck 2 – Krombach) – ab 10.30 Uhr

Am Crombacher Backes wird die Tradition der alten Backhäuser weiterhin mit Leben gefüllt.

Neben Kaffee und Tee kann man hier frisch gebackener Streuselkuchen mit regionalem Obst erstanden werden.