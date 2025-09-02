Vielversprechender Start ins Berufsleben – 19 neue Azubis bei SIEGENIA in Niederdielfen

(wS/sie) Wilnsdorf 02.09.2025 | Die SIEGENIA GRUPPE unterstreicht erneut ihr Engagement für einen qualifizierten Start ins Berufsleben: Am 1. September gingen am Hauptstandort des Unternehmens in Wilnsdorf- Niederdielfen 19 neue Auszubildende an den Start. Insgesamt stellt das in vierter Generation geführte Familienunternehmen mit seinen weltweit ca. 2.800 Mitarbeitenden in diesem Jahr 36 Auszubildende ein – eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. An den drei deutschen Standorten beschäftigt das Unternehmen damit seit Anfang September über 90 Azubis.

Ausbildungsleiterin Nina Herter schildert: „Als bedeutender Ausbildungsbetrieb in der Region legt SIEGENIA großen Wert darauf, talentierten Nachwuchskräften vielversprechende Perspektiven zu eröffnen. Wir freuen uns darauf, unsere neuen Auszubildenden mit einer fundierten, praxisorientierten Ausbildung für ihren beruflichen Werdegang zu qualifizieren.

Unser Anliegen ist es, sie in den kommenden Jahren aktiv auf ihrem Weg zu begleiten und gemeinsam mit ihnen die Zukunft unseres Unternehmens zu gestalten.“



Den Einstieg leicht gemacht

Nach einem herzlichen Willkommen erhielten die neuen Azubis gleich am ersten Tag die Gelegenheit, sich im Rahmen einer Werksführung ein erstes Bild des Unternehmens zu machen. Die anschließende Kennenlernrunde nutzten sie, um sich mit Nina Herter über den

Ablauf der kommenden Monate und ihre Erwartungen auszutauschen. Während einer zweiwöchigen Phase mit praxisorientierten Tätigkeiten erhalten die jungen Nachwuchskräfte zudem erste Einblicke in Produkte und Prozesse. Ein echtes Highlight wartet ebenfalls zeitnah auf sie: Im Rahmen eines dreitägigen Azubiseminars treffen sie auf die neuen Azubis der Standorte Hermeskeil/Reinsfeld und Velbert. Mit dem Seminar verfolgt SIEGENIA das Ziel, die Berufseinsteiger in einem informativ-unterhaltsamen Rahmen dabei zu unterstützen, dass sie als Team zusammenwachsen und ihre sozialen Kompetenzen für den beruflichen Alltag ausbauen.



Vielseitiges Ausbildungswesen

Als Hersteller von Lösungen für Fenster, Türen und Schiebetüren sowie Lüftungs- und Smart-Home-Systeme verfügt die SIEGENIA GRUPPE über ein breit gefächertes Ausbildungsportfolio.

Insbesondere bei den technischen Berufen, die vom Maschinen- und Anlagenführer über Technische Produktdesigner und Werkzeugmechaniker bis zu Mechatronikern reichen, sind die Wahlmöglichkeiten groß. Im kaufmännischen Bereich umfasst das Angebot u. a. Ausbildungen für Industriekaufleute, Fachinformatiker mit Fachrichtung Systemintegration und Fachlageristen.

Auftakt mit Perspektiven: Die neuen Auszubildenden bei SIEGENIA in Wilnsdorf-Niederdielfen freuen sich über einen vielversprechenden Start ins Berufsleben. Foto: SIEGENIA