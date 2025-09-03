„Tag der Wohnungslosen“: Aktion in Siegen

(wS/dia) Siegen 03.09.2025 | Bundesweit steht am Donnerstag, 11. September, der „Tag der Wohnungslosen“ im Kalender. Unter dem Motto „Wohnungsnot geht uns alle an“ plant auch die Diakonie Soziale Dienste in Kooperation mit der Fachstelle Wohnen der Stadt Siegen, dem „Hafen 57“, der Organisation „Alternative Lebensräume“ sowie der Caritas eine Veranstaltung.

Interessierte sind dazu am 11. September von 14 bis 18 Uhr auf dem Scheinerplatz an der Bahnhofstraße in Siegen willkommen. Hier wird es Infostände geben, aber auch Lesungen, Musik und Erfrischungen.