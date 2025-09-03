„Heimat shoppen“ – Aktionstage und Fleckermarkt

(wS/fw) Freudenberg 03.09.2025 | Auch in diesem Jahr finden die von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Siegen initiierten Aktionstage „Heimat shoppen“ statt.

Erstmalig gibt es in diesem Rahmen den Fleckermarkt. Mit ihm zieht am 13. September 2025 von 14:00 bis 20:00 Uhr Trödelflair im Alten Flecken ein.

Der Alte Flecken verwandelt sich in einen lebendigen Nachbarschafts- und Hoftrödelmarkt. „Heimat shoppen“ ist eine beliebte Imagekampagne der IHK Siegen zugunsten des örtlichen Einzelhandels, der Dienstleistenden und der Gastronomie. Mit Events und besonderen Aktionen laden die ansässigen Geschäfte zum Einkaufen vor Ort ein. Zusätzlich unterstützt die IHK die Aktion mit Werbematerialien, wie der „Heimat shoppen“-Tasche und Postkarten sowie einem Gewinnspiel.

Zwischen dem 8. und 13. September können alle Kundinnen und Kunden ihren „Lieblings-Heimat-Shop“ wählen. Mit Beantwortung von drei kurzen Fragen landet man im Lostopf. Unter allen Einsendungen verlost die IHK Siegen zehn Städte- bzw. Gemeindegutscheine im Wert von je 100 €.



Es gibt zahlreiche gute Argumente, warum ein Einkauf vor Ort die Lebensqualität in der Region verbessert. „Heimat shoppen macht die Stadt lebenswert und stärkt die Kommune.

Zudem können wir dadurch unsere Umweltbelastung reduzieren und sichern zugleich Arbeitsplätze“, sagt Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Die Aktionstage werden von Freudenberg WIRKT e.V. und der Stadt Freudenberg begleitet.