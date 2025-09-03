L553: Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Schwarzenau ab Mitte September – Infostand vor Ort am Mittwoch

(wS/str) Bad Berleburg 03.09.2025 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt am Montag (15.09.) den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Bad Berleburg-Schwarzenau (L553). Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung notwendig.

Der erste Bauabschnitt beginnt auf Höhe der Firma Otto und endet in der Mitte der Kreuzung „Alexander-Mack-Straße“. Für diesen Abschnitt ist eine Bauzeit von rund einem Jahr vorgesehen. Im Anschluss wird der zweite Bauabschnitt umgesetzt. Dieser erstreckt sich von der Kreuzung „Alexander-Mack-Straße“ bis zur Kreuzung „An der Struthwiese“ und dauert voraussichtlich sechs Monate. Eine Umleitung verläuft über die L553, B480 Raumland, B62 Bad Laasphe, B253 Biedenkopf und L553 Hatzfeld (Eder).

Information vor Ort

Straßen.NRW richtet am Mittwoch (10.09.) in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr einen Infostand an der Kreuzung „Alexander-Mack-Straße“ ein. Anliegerinnen und Anlieger können sich dort umfassend über die bevorstehenden Maßnahmen informieren, Interessierte erhalten Auskünfte zum Bauablauf, zur Verkehrsführung und zu den Auswirkungen auf den örtlichen Verkehr.