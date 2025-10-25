News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
25-jähriger alkoholisierter Autofahrer per Haftbefehl gesucht

13. Oktober 20253
(wS/ots) Siegen 13.10.2025 | Einem Hinweis auf einen betrunkenen Autofahrer ist es zu
verdanken, dass die Polizei am gestrigen Sonntag (12. Oktober) einen per
Haftbefehl gesuchten Mann vorübergehend festnehmen konnte.

Der Mann kam torkelnd gegen 15:35 Uhr aus einer Tankstelle am Siegener
Heidenberg heraus und setzte sich in einen Opel Corsa. Anschließend fuhr er in
Richtung Achenbach davon. Bereits kurz darauf konnte ihn die alarmierte Polizei
im Bereich des dortigen Lebensmittelmarktes feststellen und kontrollieren.

Der 25-Jährige hatte eine deutliche Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest ergab
einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Dies war aber noch nicht alles – eine
Abfrage ergab, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Zudem hatte er keine
gültige Fahrerlaubnis.

Die Ordnungshüter nahmen den Mann mit zur Wache, wo bei dem 25-Jährigen eine
Blutprobe genommen wurde. Die Polizei stellte außerdem noch den
Fahrzeugschlüssel sicher. Der Haftbefehl war erlassen worden, weil der Mann eine
gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Nachdem der ausstehende
Geldbetrag entrichtet wurde, konnte der 25-Jährige wieder die Wache verlassen.
Ihn erwartet allerdings aufgrund der neuen Verstöße die nächste
Gerichtsverhandlung.

Symbolfoto: M. Groß / wirSIege.de
