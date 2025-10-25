25-jähriger alkoholisierter Autofahrer per Haftbefehl gesucht

(wS/ots) Siegen 13.10.2025 | Einem Hinweis auf einen betrunkenen Autofahrer ist es zu

verdanken, dass die Polizei am gestrigen Sonntag (12. Oktober) einen per

Haftbefehl gesuchten Mann vorübergehend festnehmen konnte.

Der Mann kam torkelnd gegen 15:35 Uhr aus einer Tankstelle am Siegener

Heidenberg heraus und setzte sich in einen Opel Corsa. Anschließend fuhr er in

Richtung Achenbach davon. Bereits kurz darauf konnte ihn die alarmierte Polizei

im Bereich des dortigen Lebensmittelmarktes feststellen und kontrollieren.

Der 25-Jährige hatte eine deutliche Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Dies war aber noch nicht alles – eine

Abfrage ergab, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Zudem hatte er keine

gültige Fahrerlaubnis.

Die Ordnungshüter nahmen den Mann mit zur Wache, wo bei dem 25-Jährigen eine

Blutprobe genommen wurde. Die Polizei stellte außerdem noch den

Fahrzeugschlüssel sicher. Der Haftbefehl war erlassen worden, weil der Mann eine

gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Nachdem der ausstehende

Geldbetrag entrichtet wurde, konnte der 25-Jährige wieder die Wache verlassen.

Ihn erwartet allerdings aufgrund der neuen Verstöße die nächste

Gerichtsverhandlung.