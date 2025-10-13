Einsatz in Wilnsdorf: Polizei überwältigt gewalttätigen Flüchtigen nach Drohung gegen Jugendliche

(wS/ots) Wilnsdorf 13.10.2025 | Am vergangenen Freitag (10. Oktober) hat ein 28-Jähriger auf seiner Flucht vor der Polizei eine Jugendliche an der Bushaltestelle bedroht mit dem Ziel, dass die Polizisten von der Verfolgung ablassen würden.

Der 28-Jährige geriet ins polizeiliche Visier, da er eine Stunde zuvor auf einem Amt in der Wilnsdorfer Rathausstraße eine dortige Mitarbeiterin geschlagen hatte.

Man verständigte von dort umgehend die Polizei. Zwei Bezirksdienstbeamte konnten den Schläger letztlich in der Hagner Straße antreffen.

Im Verlauf der Personenkontrolle rannte der Mann plötzlich los und flüchtete. Die beiden Polizisten nahmen sofort zu Fuß die Verfolgung auf. In Höhe einer Bushaltestelle packte sich der 28-Jährige eine dort wartende Jugendliche und drohte damit, sie mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, wenn die Polizeibeamten nicht von der Verfolgung ablassen würden. Den Beamten gelang es, den 28-Jährigen von seinem Opfer wegzureißen. Trotz Pfeffersprayeinsatz flüchtete der Mann erneut. Die beiden Bezirksbeamten konnten ihn aber nach wenigen hundert Meter einholen und überwältigen. Hierbei wehrte sich der 28-Jährige dermaßen massiv, dass die beiden Beamten leicht verletzt wurden. Sie konnten allerdings ihren Dienst anschließend fortführen. Die Jugendliche erlitt einen leichten Schock, konnte aber selbständig den weiteren Heimweg antreten. Die Ordnungshüter nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.