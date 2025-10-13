Der Öalcher Backes wird ein letztes Mal in 2025 für den regulären Backtag angeheizt

(wS/huv) Freudenberg 13.10.2025 | Das Backteam des Heimat- und Verschönerungsverein Alchen heizt am Samstag, 25. Oktober, zum vorerst letzten Mal in diesem Jahr den Backes für einen regulären Backtag an.

Mitte November werden aber noch Christstollen auf traditionelle Weise in dem Backhaus zubereitet. Angeboten werden zahlreiche Brotvariationen wie das Alcher Landbrot oder der Öalcher Knutz und auch der Siegerländer Reibekuchen darf an dem Tag natürlich nicht fehlen. Für die Liebhaber süßer Leckereien sind u.a. Apfel- und Streuselkuchen, Bienenstich sowie Rosinen- und Zimtkringel im Programm. Der Verkauf bzw. die Ausgabe der Backwaren erfolgt in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr und in diesem Zeitraum öffnet auch das Backescafé, das zum gemütlichen Verweilen und zum Genießen der lokalen Köstlichkeiten einlädt.

Der Kuchenverkauf erfolgt so lange der Vorrat reicht, bei Reibekuchen und Brot empfiehlt sich eine Vorbestellung bis Dienstag, 21. Oktober, bei Alfons Täufer unter der Tel.: 0271/3757351 von 17.00 bis 19.00 Uhr oder jederzeit per E-Mail: alfons.taeufer@t-online.de.

Das Foto zeigt typische Backwaren, die im Öalcher Backes an den Backtagen zubereitet und im Backescafé zum Verzehr angeboten werden.