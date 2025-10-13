Mit Kochen durch die Trauer – Die „Trauerkombüse“ geht in die vierte Runde

(wS/car) Siegen 13.10.2025 | Trauer braucht Raum. Doch gerade Männer tun sich häufig schwer, Gefühle zu zeigen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Um ihnen einen geschützten Ort für Begegnung und Austausch zu geben, haben der Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. und die Ambulante ökumenische Hospizhilfe Siegen e.V. bereits 2022 die „Trauerkombüse“ ins Leben gerufen. Nach großem Zuspruch geht das besondere Angebot für trauernde Männer nun bereits in die vierte Runde.



„Die Rückmeldungen der vergangenen Gruppen haben gezeigt, wie wichtig es ist, Männer in ihrer Trauer gezielt anzusprechen“, sagt Maria Ermes-Soleymani von der Koordinationsstelle für Ambulante Hospizarbeit.

„Gemeinsames Kochen und Essen eröffnet neue Wege, miteinander ins Gespräch zu kommen – oder einfach nur still Gemeinschaft zu erleben.“

Die neue Runde beginnt mit einem Schnuppertermin am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, von 17:30 bis

20:00 Uhr in der Caritas-Tagespflege St. Martin, Bühlstraße 2, 57080 Siegen.

Anschließend folgen sieben wöchentliche Treffen (donnerstags, jeweils 17:30 bis 20:00 Uhr) in einer festen

Gruppe mit maximal acht Teilnehmern.

„Es geht uns nicht um feine Küche, sondern um das einfache Zubereiten alltäglicher Speisen“, erklärt Ermes-

Soleymani. „Entscheidend ist das gemeinsame Tun, das Leib und Seele wieder stärkt.“



Interessierte Männer können sich bis zum 23. Oktober 2025 anmelden bei:

Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.

Koordinationsstelle für Ambulante Hospizarbeit

Ansprechpartnerin: Maria Ermes-Soleymani

Tel.: 0271 236 02 67 | Mobil: 0160 994 940 56

E-Mail: m.ermes-soleymani@caritas-siegen.de

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Vereine freuen sich aber über Spenden.

„Viele Männer, die in den letzten Jahren dabei waren, haben uns gesagt: ‚Die Trauerkombüse hat mir

geholfen, wieder ins Leben zurückzufinden.‘ – Genau das ist unser Anliegen: ‚Lass Dir das Leben wieder

schmecken!‘“.

Foto: Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.