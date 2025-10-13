Erntedank in der „Kita „Kinder(t)räume“

(wS/dia) Siegen 13.10.2025 | Einrichtung des Diakonie Klinikums Jung-Stilling spendet an die „Siegener Tafel“

Das Erntedankfest nahmen die Mädchen und Jungen aus der Kita „Kinder(t)räume“ jetzt zum Anlass, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen sowie den Mamas und Papas stellten die Kleinen eine große Spendenaktion auf die Beine. Vier große Kisten voller Lebensmittel konnten nun an die „Siegener Tafel“ überreicht werden.

Viele Aktionen rund um „Erntedank“ hatte es in den vergangenen Wochen in der Einrichtung des Diakonie Klinikums Jung-Stilling gegeben. Gemeinsam entdeckten die Mädchen und Jungen die Schätze aus Feld, Wald und Wiese. Gemeinsam wurde herbstlich gebastelt – und auch eine Back-Aktion stand auf dem Programm. Dabei lernten die Kinder, dass es nicht immer selbstverständlich ist, ausreichend und vor allem gesund zu essen. „Um den Menschen eine Freude zu machen, denen es nicht so gut geht, haben wir Spenden gesammelt“, berichtet Kita-Leiterin Ilona Rosenthal. Viele Familien waren direkt Feuer und Flamme, trugen Obst und Gemüse, Konserven, Säfte, Kosmetikprodukte und natürlich auch Süßigkeiten zusammen. Ganz zur Freude der Einrichtungsleitung: „Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben.“

Viele Kisten voller Lebensmittel spendete die Kita „Kinder(t)räume“ an die „Siegener Tafel“.